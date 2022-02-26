Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, – Госпогранслужба

Есть надежда, что украинские защитники острова Змеиный могут быть живы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

«Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников требованиями сдаться и получал один единственный ответ – сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты рускага мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались»,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Также отмечается, что пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника. Работа над тем, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.

Эта работа продолжается и сейчас.

«Мы искренне надеемся, что ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится»,

– добавили в ГПСУ.

Ранее мы рассказывали, что на одном из одесских пляжей появилось граффити в честь защитников острова Змеиный.

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