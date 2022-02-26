Новости Одессы и Одесской области

Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, – Госпогранслужба

Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, – Госпогранслужба

Есть надежда, что украинские защитники острова Змеиный могут быть живы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

«Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников требованиями сдаться и получал один единственный ответ – сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты рускага мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались»,

Рецепты

– говорится в сообщении ГПСУ.

пост ГПСУ

Также отмечается, что пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника. Работа над тем, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.

Эта работа продолжается и сейчас.

«Мы искренне надеемся, что ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится»,

– добавили в ГПСУ.

Ранее мы рассказывали, что на одном из одесских пляжей появилось граффити в честь защитников острова Змеиный.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить