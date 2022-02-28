Как работает «Укрпочта» в период военного положения?

Компания «Укрпочта» возобновляет работу, временно приостановленную в связи с введением в стране военного положения, а также информирует о том, как будет работать в этот период.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Так, «Укрпочта»:

отменяет плату за хранение посылок до окончания боевых действий;

но внутренние посылки принимает исключительно в открытом виде;

что касается международных посылок, то в компании пообещали совсем скоро возобновить как отправку, так и доставку;

денежные переводы принимаются и выдаются без ограничений (большие суммы по возможности), «кроме стран-агрессоров»;

платежи принимаются в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий будет сообщено впоследствии;

газеты «Укрпочта» развозит имеющиеся (там еще мирные новости). Когда будут развозиться новые, сообщат позже;

поставляет дефицитные товары народного потребления.

Почтовые отделения работают либо по привычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00 часов.

Что касается Одесской области, то, как сообщает «Укрпочта», сейчас работают все городские и сельские отделения.

Как сообщалось ранее, завтра, 1 марта, все подразделения одесского Центра административных услуг будут работать на выдачу готовых документов.

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