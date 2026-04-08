Руслан Питак с 7 апреля исполняет обязанности главы Подольской РГА в Одесской области.

Питак руководил этой РГА в 2017-2020 гг.

Михаил Лазаренко уволен Зеленским по «отставке», но депутаты единогласно выразили недоверие 11 марта.

С 7 апреля обязанности главы Подольской районной государственной администрации в Одесской области исполняет Руслан Питак. Ранее он занимал должность первого замглавы Одесской районной государственной администрации. К слову, в 2018-м президент Петр Порошенко перевел его из Татарбунарской РГА в Подольск. В 2020 году президент Владимир Зеленский уволил Питака с должности главы Подольской РГА.

Следует отметить, что в декларации Питака за 2025 год указана квартира площадью 43,6 м² в Одессе и земельный участок 1,6 га в Арциге. Его жена Владлена Питак владеет автомобилем Audi Q5 2013 года выпуска. Общий доход от зарплаты составил 123,5 тысяч гривен.

Напомним, в Подольском районе Одесщины депутаты приняли беспрецедентное решение — выразили недоверие главе районной администрации Михаилу Лазаренко. Такое голосование стало первым случаем в стране, когда местный совет фактически устраняет руководителя военной администрации.

Однако Кабмин Украины согласовал увольнение Лазаренко по его заявлению об отставке по собственному желанию, которое оказалось поддельным. Сейчас в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов). Экспертиза подтвердила подлог рукописного текста и подписи в заявлении.