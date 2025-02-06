Об этом 4 февраля 2025 года сообщил официальный сайт президента Румынии.

Отмечается, что в знак признательности за важный вклад в продвижение румынского языка и литературы, за сохранение традиций румынской идентичности, а также за продвижение имиджа Румынии в Украине Президент Румынии наградил Орденом культурных заслуг в ранге кавалера, категория F — «Продвижение культуры» преподавателей и переводчиков из Украины. Среди них — двое из Одесской области:

Михаил Мечиниану , учитель математики и физики Орловской средней школы в Рени;

Наталия Урсу, преподаватель румынского языка и литературы, администратор Румынского информационного центра в Измаильском государственном гуманитарном университете.

Как сообщала «Одесская жизнь», экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон после возвращения из Москвы заявил о «молдовских землях» в Украине, которые якобы хотят разделить между собой европейские политики. Ранее румынский ультраправый политик Кэлин Джорджеску заявил, что у Румынии “есть интерес к Северной Буковине, Буджаку, Северному Марамурешу”.