Ключевые моменты:

Россия нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В акватории Чёрного моря повреждено иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

В результате атаки погиб один моряк, ещё три человека получили ранения и были госпитализированы.

Повреждены здания, резервуары и складские помещения порта.

Во время ликвидации последствий обстрела противник нанёс повторный удар.

Повреждена специальная спасательная техника, спасатели не пострадали, так как находились в укрытии.

Одесская область под массированным ударом

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что во время атаки в акватории Чёрного моря под удар попало иностранное торговое судно, ходившее под флагом Антигуа и Барбуды. В результате обстрела один человек погиб, ещё трое получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо судна, повреждения получила и портовая инфраструктура. В частности, повреждены здания, резервуары и складские помещения. На данный момент информации о пострадавших на этих объектах не поступало.

По словам Кипера, во время ликвидации последствий одного из ударов российские войска нанесли повторную атаку. В результате была повреждена специальная спасательная техника. К счастью, личный состав в этот момент находился в укрытии, поэтому среди спасателей пострадавших нет.

Кроме этого, РФ атаковала Одессу. По словам Главы Одесской МВА Сергея Лысака, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

Таким образом Россия продолжает целенаправленно наносить удары по портовой инфраструктуре, пытаясь уничтожить экспортные возможности Украины и создать угрозу для гражданского населения.

Напомним, ранее в результате российского удара был повреждён гражданский сухогруз Venturo, который потерял ход. Вследствие атаки погиб один моряк, а 17 граждан Филиппин украинские военные моряки успешно эвакуировали на берег.