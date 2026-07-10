Ключевые моменты:

Делегация Всемирной продовольственной программы ООН посетила Одесский морской порт.

Международным партнерам показали работу порта в условиях полномасштабной войны.

Делегацию ознакомили с деятельностью Координационного центра, координирующего движение судов в украинские порты.

Через порты Большой Одессы ООН закупает украинскую пшеницу и подсолнечное масло для гуманитарной помощи.

ВПП ООН также фрахтует суда по перевозке агропродукции в рамках гуманитарных программ и инициативы Grain from Ukraine.

Одесса играет ключевую роль

Одесский морской порт с рабочим визитом посетила делегация Всемирной продовольственной программы ООН.

В ходе встречи гостям продемонстрировали, как один из главных морских портов Украины продолжает работать в условиях полномасштабной войны.

Также представители Администрации морских портов Украины ознакомили делегацию с деятельностью Координационного центра, функционирующего на базе Одесского порта с 2023 года. Координационный центр организует и координирует мероприятия судов в украинские морские порты и их выход.

В ведомстве отметили, что Всемирная продовольственная программа ООН использует порты Большой Одессы для закупки украинской пшеницы и подсолнечного масла, которые в дальнейшем отправляются в страны, нуждающиеся в гуманитарной продовольственной помощи.

Кроме того, организация фрахтует суда для перевозки украинской агропродукции в рамках собственных гуманитарных программ, а также международной инициативы Grain from Ukraine, начатой ​​Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Одесская область заняла первое место в Украине по количеству естественных монополий — в регионе зарегистрировано 366 таких предприятий. Крупнейшим новичком реестра по уровню доходов стал портовый гигант Одесщины – Морской торговый порт «Южный» с выручкой 3,2 млрд грн.