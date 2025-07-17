Враг изменил тактику? Надо отвечать!

Понимая, что на сегодня почти треть территории нашей страны остается заминированной и не пригодна для нормальной жизни людей, ведения сельского хозяйства, развития бизнеса, открытия новых предприятий и фирм, общественные активисты предложили проект, способный существенно ускорить процесс разминирования территорий.

Области с самым высоким уровнем минирования и наибольшим количеством несчастных случаев

Автором проекта Life Robots Ukraine по закупке разминирующих и логистических роботов стала волонтер Валентина Малько. Она обратила внимание на изменение тактики врага: все чаще с помощью роя дронов он начал разрушать пути обеспечения всем необходимым украинских военных и пути эвакуации раненых. Кроме того, происходит массовое минирование территорий.

Разминирующий робот

— Нам крайне необходимы роботы для разминирования, которые можно использовать и в логистике, а также логистические роботы, — говорит Валентина Малько, — Я уже общалась с производителем разминирующих роботов. Это техника, разработанная отечественными инженерами и проектировщиками, изготавливается в Украине. Позволяет обследовать до двух гектаров в сутки, что значительно больше, чем обследуют саперы. И стоит такой робот в сто раз дешевле европейских аналогов. Техника уже прошла сертификацию, сейчас идет период ее испытаний и доработки конструкции. По моему мнению, вырисовывается долгосрочный, очень перспективный проект. Но, чтобы значительно увеличить производство разминирующих и логистических роботов, нужны средства.

Валентина Малько

500 роботов разминируют десятую часть земель

Понятно, что реализация проекта Life Robots Ukraine по закупке разминирующих и логистических роботов требует больших финансовых инвестиций. Авторы проекта хотят собрать подписки на миллион долларов в месяц. За год это позволит собрать на закупку техники 12 миллионов долларов. И если 500 разминирующих роботов будут работать в течение восьми лет, это позволит очистить от мин до 12 тысяч квадратных километров — десятую часть заминированных на сейчас площадей!

Разминирующий робот во время работы

— Мы рассчитываем на помощь не только украинцев, но и на поддержку представителей 15 стран мира. Будем участвовать в конференциях, деловых форумах в разных странах Европы, в Израиле и Южной Корее. Речь идет о создании маленьких локальных команд по реализации проекта в разных странах. Мы также можем предложить различные формы участия — например, приобретение робота, на котором будет написано название компании или имя любимого человека. Красиво, патриотично и романтично одновременно. Будем работать также со сторонниками Украины в разных странах, не исключая Россию. Все они будут иметь возможность донатить на проект, чтобы ускорить нашу победу.

В поисках единомышленников

Сегодня команда проекта Life Robots Ukraine приглашает к сотрудничеству всех, у кого в душе он нашел отклик. Потому что надо не только донатить средства, но и вести переписку, переговоры, что-то переводить на разные языки.

Команда проекта ищет послов — как украинцев за рубежом, так и местных жителей из разных стран, которые будут представлять проект для поиска тех, кто присоединится к донатам на него. Ищет партнеров среди представителей бизнеса и предпринимательства.

Большой вызов проекту — работа в соцсетях. Фейсбук блокирует посты, где встречаются слова «мина», «дрон», «разминирование». Не хотят владельцы платформы огорчать читателей рассказами о боли, потерях и смерти. Поэтому не всегда люди в разных странах имеют четкое представление и полную информацию о том, что происходит в Украине, как трудно приходится и военным, и мирным жителям. Донесение полной информации в таких обстоятельствах — задача не менее важная, чем сбор средств.

Валентина Малько мечтает объединить вокруг проекта Life Robots Ukraine сотни тысяч людей. Цель — быстрее разминировать территории нашей страны, вернуть им возможность безопасного использования и в конце концов сделать практику тотального минирования бессмысленной и ненужной.

Справка «ОЖ»: о роботах для разминирования территорий

Современные войны — это войны с применением большого количества новейших технологий, которые постоянно совершенствуются и модернизируются. В частности, война ведется с использованием роботов. Есть логистические модели — они помогают доставлять боеприпасы, провиант, вывозить раненых. Есть роботы для разминирования территорий. Так, существующий украинский робот уничтожает мины за счет создания давления на грунт специальными цепями. Взрывы не выводят его из строя, а оператор, управляющий роботом, находится на безопасном расстоянии. Роботов для разминирования нужно очень и очень много.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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