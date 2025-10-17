Ключевые моменты:

  • Постановка рассчитана на широкую современную аудиторию.
  • Инновационная режиссура придала произведению современное звучание.
  • Хореография сохраняет национальный дух, но отказывается от «шароварщины».

Подробности новой постановки

В постановке использованы минималистичные декорации и современные световые решения. Интерактивные видеопроекции, переносят зрителя из деревень конца XVIII века в современность.

Новая коллекция костюмов сочетает традиционные элементы украинского костюма с авангардными силуэтами и материалами. Дизайнеры отказались от хрестоматийных шаровар и вышиванок, создав лаконичные костюмы, отражающие дух казацкой эпохи через современную призму.

Хореографическое решение сохраняет энергетику народных танцев, одновременно отвергая клише и стереотипные движения. Использован авторский танец, который сочетает элементы современного балета и этнического пластического искусства, подчеркивая патриотические мотивы оперы.

Цель проекта — донести историю казачества и борьбы за свободу до современного зрителя, сохранив аутентичность оригинала. Постановка апеллирует к ценностям независимости и мужества, акцентируя внимание на актуальности этих тем сегодня.

