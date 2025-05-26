Инцидент произошел на территории Татарбунарской громады. Женщина обратилась в полицию, заявив о возможном минировании в помещении ТЦК и СП. На вызов оперативно прибыли правоохранители, которые обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов не нашли.

Правоохранители в тот же день установили личность, которая сделала ложное сообщение. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. По версии следствия, она намеренно сообщила о фейковом минировании, чтобы сорвать мобилизацию родственника.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, в частности в учреждении, обеспечивающем работу органа государственной власти. Женщине объявлено подозрение, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: