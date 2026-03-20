Ключевые моменты:

ЕС выделит Украине 90 млрд евро, несмотря на блокировку.

Поддержка Украины – вопрос безопасности Европы, помощь будет при любых обстоятельствах.

Конфликт ослабляет Трампа: разрушает влияние, контроль над партией, давит на союзников.

Трамп требовал от НАТО разблокировать Ормузский пролив – союзники отказали.

Риски: выход из НАТО, прекращение помощи Украине, тарифы, польза Китая и России.

Дипстрайки по России усложняют производство боеприпасов и ракет для оккупантов

Успешные глубокие удары по территории агрессора влекут за собой перебои в производстве боеприпасов и ракетных систем. Об этом сообщил в Телеграмме руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в результате этих атак враг сталкивается с трудностями в изготовлении боевых частей для различных боеприпасов, в том числе ракет.

В течение последнего месяца не менее пяти химических предприятий противника получили повторные удары. Кроме того, атакованы производители микроэлектроники и Воткинский завод, который выпускает ракеты типа «Искандер», «Орешник» и другие детали ракет.

«Эти действия нарушают логистику производства, снабжение фронтом и срывают планы россиян», — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что единственный эффективный способ сдержать РФ – парализовать ее военно-промышленный комплекс. «Россия, конечно, получает боеприпасы от КНДР, но без собственного ВПК не потянет логистику полномасштабной войны», — добавил глава ЦПИ.

Лидеры ЕС отказываются участвовать в конфликте против Ирана на стороне Израиля и США

Руководители Европейского Союза не согласились на вовлечение в войну против Ирана рядом с Израилем и США. В преддверии саммита в Брюсселе канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Европа не подвергнется шантажу.

Он подчеркнул: для Австрии невозможна какая-либо интервенция в Ормузском проливе в целях обеспечения безопасности. Верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас также отметила, что среди европейских лидеров нет желания расширять присутствие военно-морских сил в Красном море — ни для охраны судоходства, ни для другого участия в боевых действиях.

ЕС найдет способ выделить Украине 90 млрд евро, несмотря на блокирование

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС предоставит Украине финансовую помощь на 90 млрд евро, несмотря на сопротивление отдельных стран.

По ее словам, решение о выделении средств было принято еще в декабре, но процесс тормозится из-за позиции некоторых лидеров. Фон дер Ляен подчеркнула: «Решение Европейского совета с декабря предполагало, что три страны могут не участвовать в кредите. Условие выполнено. Кредит до сих пор заблокирован, потому что один лидер не держит слово. Но, как я говорила в Киеве, мы предоставим эту поддержку при любых обстоятельствах».

Напомним, главным камнем преткновения стал выступивший против пакета помощи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Неожиданно его поддержала премьер Италии Джорджа Мэлони, выразив понимание позиции Будапешта.

В то же время лидеры ЕС подчеркивают, что поддержка Украины — это вопрос безопасности Европы. Политические разногласия не помешают помощи.

Война с Ираном подрывает позиции Трампа и угрожает союзникам США

Конфликт с Ираном ослабляет политическое влияние президента США Дональда Трампа, делая его действия все более рискованными. Для демонстрации силы он может выйти из поддержки Украины или НАТО, пишет The Economist.

По данным издания, война с Ираном разрушает главные сильные стороны Трампа: умение диктовать свою версию событий, давить на союзников и держать Республиканскую партию под контролем. Она также влечет за собой скачок цен на нефть и усиливает экономическое давление.

Трамп призвал партнеров США разблокировать Ормузский пролив, предупреждая НАТО о «очень плохом» будущем в случае отказа. Союзники отказали, и президент быстро сменил риторику, будто помощи и не требовал.

The Economist прогнозирует, что поражение в Иране может стоить Трампу большинства в Конгрессе, превратив его политику в мстительную угрозу миру, включая Украину.

С величайшей свободой Трамп действует за рубежом: может покинуть НАТО, прекратить помощь Украине для наказания Европы, запугать Латинскую Америку под предлогом борьбы с наркотиками, требовать платы за защиту Японии и Южной Кореи, ввести жесткие тарифы. Даже неудачи ослабят альянсы США в пользу Китая и России.

Из-за иранской войны республиканцы, вероятно, потеряют Палату представителей на выборах в ноябре, а шансы на проигрыш в Сенате достигают 50%. Это сделает Трампа «хромой уткой». В партии нарастает раздражение из-за его самоуверенности и игнор стратегии.

