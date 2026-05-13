Ключевые моменты:
- Оплатить услуги теперь можно картой, Apple Pay и Google Pay по всей Украине.
- Летом в передвижных отделениях появится выдача наличных и пополнение карт.
- После запуска «Укрпочта.Банка» сервисы смогут работать даже без света и связи.
Безналичная оплата появилась во всех селах Украины
Укрпочта завершила подключение терминалов для оплаты картой по всей стране. Теперь безналичный расчет работает не только в обычных отделениях, но и в мобильных почтовых пунктах, которые ездят по селам и прифронтовым районам.
Речь идет не только об оплате посылок. Люди могут рассчитаться картой за коммуналку, подписку, товары или доставку. Поддерживаются и Apple Pay, и Google Pay.
Гендиректор Игорь Смилянский заявил, что проект удалось реализовать без бюджетных денег.
По его словам, для крупных городов оплата картой давно стала привычной, но в большинстве украинских сел до сих пор нет банковской инфраструктуры.
По теме: В Одессе открылись почтоматы от «Укрпочты»: работают без света и интернета
Почему это важно для Одесской области
Для глубинки Одесской области проблема с банкоматами и наличными остается обычной историей. Во многих селах людям приходится ехать десятки километров, чтобы снять деньги или оплатить услуги.
Теперь часть этих проблем можно решить прямо в мобильном отделении. Это особенно важно для военных, переселенцев, пенсионеров и людей с инвалидностью, которые живут далеко от крупных населенных пунктов. В компании говорят, что оплата в передвижных отделениях работает там, где есть мобильная связь.
Сейчас Укрпочта фактически выполняет роль базового сервиса в населенных пунктах, где отсутствуют банки, банкоматы и терминалы.
«Особенно важным сервис станет для жителей прифронтовых общин и военных — оплатить доставку или приобрести необходимые товары картой теперь можно рядом с местом службы, без необходимости искать банкомат или иметь наличные деньги», — отметил Смилянский.
Читайте также: Сигареты вытесняют газеты: что продают в одесских киосках «Горпрессы»
Что будет дальше: «Укрпочта.Банк» и работа без связи
Следующий этап — запуск услуги выдачи наличных и пополнения банковских карт прямо в передвижных отделениях. Старт обещают уже летом.
До конца года почтальонов также планируют обеспечить мобильными устройствами, чтобы они могли предоставлять финансовые услуги на дому пожилым людям и ветеранам.
После запуска «Укрпочта.Банка» компания хочет сделать систему полностью автономной. Это значит, что базовые финансовые операции смогут работать даже без электричества и мобильной связи.
Узнать график работы передвижного отделения можно через контакт-центр Укрпочты: 0 800 300 545.