Ключевые моменты:

Оплатить услуги теперь можно картой, Apple Pay и Google Pay по всей Украине.

Летом в передвижных отделениях появится выдача наличных и пополнение карт.

После запуска «Укрпочта.Банка» сервисы смогут работать даже без света и связи.

Безналичная оплата появилась во всех селах Украины

Укрпочта завершила подключение терминалов для оплаты картой по всей стране. Теперь безналичный расчет работает не только в обычных отделениях, но и в мобильных почтовых пунктах, которые ездят по селам и прифронтовым районам.

Речь идет не только об оплате посылок. Люди могут рассчитаться картой за коммуналку, подписку, товары или доставку. Поддерживаются и Apple Pay, и Google Pay.

Гендиректор Игорь Смилянский заявил, что проект удалось реализовать без бюджетных денег.

По его словам, для крупных городов оплата картой давно стала привычной, но в большинстве украинских сел до сих пор нет банковской инфраструктуры.

Почему это важно для Одесской области

Для глубинки Одесской области проблема с банкоматами и наличными остается обычной историей. Во многих селах людям приходится ехать десятки километров, чтобы снять деньги или оплатить услуги.

Теперь часть этих проблем можно решить прямо в мобильном отделении. Это особенно важно для военных, переселенцев, пенсионеров и людей с инвалидностью, которые живут далеко от крупных населенных пунктов. В компании говорят, что оплата в передвижных отделениях работает там, где есть мобильная связь.

Сейчас Укрпочта фактически выполняет роль базового сервиса в населенных пунктах, где отсутствуют банки, банкоматы и терминалы.

«Особенно важным сервис станет для жителей прифронтовых общин и военных — оплатить доставку или приобрести необходимые товары картой теперь можно рядом с местом службы, без необходимости искать банкомат или иметь наличные деньги», — отметил Смилянский.

Что будет дальше: «Укрпочта.Банк» и работа без связи

Следующий этап — запуск услуги выдачи наличных и пополнения банковских карт прямо в передвижных отделениях. Старт обещают уже летом.

До конца года почтальонов также планируют обеспечить мобильными устройствами, чтобы они могли предоставлять финансовые услуги на дому пожилым людям и ветеранам.

После запуска «Укрпочта.Банка» компания хочет сделать систему полностью автономной. Это значит, что базовые финансовые операции смогут работать даже без электричества и мобильной связи.

Узнать график работы передвижного отделения можно через контакт-центр Укрпочты: 0 800 300 545.