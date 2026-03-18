Ключевые моменты:

В Одессе разоблачили схему продажи удостоверений ОО «Спасательный отряд Одесса» во избежание мобилизации из-за якобы влияния на ТЦК.

Подозреваемые привлекли посредника для поиска клиентов призывного возраста, включая разыскиваемых.

Стоимость «услуги»: 1000-3000 долларов США за вступление в ОО.

Что известно

Директор охранной фирмы «Рубикон Охрана» и руководитель ОО «Содействие и помощь службе Украины по чрезвычайным ситуациям ‘Спасательный отряд Одесса'» получили подозрение в получении взяток за влияние на ТЦК и СП.

По данным следствия, злоумышленники наладили механизм, по которому военнообязанные за плату получали «защиту» от мобилизации и возможность свободно передвигаться. В декабре 2025 года подозреваемый привлек посредника, который искал клиентов призывного возраста, включая разыскиваемых за уклонение, и убеждал их в реальности такого влияния.

Далее клиентам предлагали вступление в ОО якобы для гарантии безопасности от призыва со стоимостью услуги от 1000 до 3000 долларов США.

Добавим, что свидетели из ОО сообщили, что вступление требовало платы 500 долларов в 2023 году, 1200–1500 долларов в 2024–2025 годах. В общей сложности, в WhatsApp-группе было около 200 участников. Руководитель ежемесячно взимал «добровольные» взносы 500-1000 гривен на ремонт авто, перечисленные на счета ГО. Следствие квалифицирует действия как умышленное извлечение выгоды с вымогательством через посредника.

Киевский райсуд Одессы избрал подозреваемому арест до 16 апреля 2026 года в Одесском СИЗО с альтернативой залога 266 240 гривен. 10 марта 2026 года обыск в кафе «Монета» обнаружил копии паспортов, военных билетов, справок и меддокументов, арестованных в качестве доказательств. Кроме того, в городе провели 60 обысков и задержали пятерых членов добровольческой организации за злоупотребление влиянием.