Ключевые моменты:

В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, гаражи и автомобили.

Частично разрушен лицей, пострадали склады энергетической компании.

Два человека получили ранения: один госпитализирован с ожогами.

Атака дронов на Одесский район: последствия и разрушения

В ночь на 21 февраля Одессу массированно атаковали ударные беспилотники. В результате ударов вспыхнули пожары и произошли разрушения. Пострадали как минимум пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе частично разрушено здание лицея. Также повреждены склады энергетической компании. Об этом сообщили в городской и областной военных администрациях.

Все пожары спасатели оперативно потушили. С ночи на местах работают экстренные службы, коммунальные предприятия и правоохранители. Они документируют очередные военные преступления России против мирного населения региона.

Известно о двух пострадавших. Один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще одному человеку помощь предоставили на месте.

Для жителей развернули оперативные штабы. Людям помогают оформить документы на компенсацию по государственной программе «єВідновлення», а также из городского бюджета. Сотрудники ЖКС продолжают ликвидировать последствия атаки.

Читайте также: Возможный весенний сценарий Кремля: Одессе готовят водную блокаду.