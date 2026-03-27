Ключевые моменты:

Двое одесских патрульных в крайне тяжелом состоянии после нападения 25 марта подключены к аппаратам ИВЛ.

Врачи проводят реанимацию и операции по спасению жизней.

Нападение произошло во время проверки ВАЗа: водитель в розыске за уклонение от призыва, открыл огонь из автомата и скрылся.

26 марта подозреваемого нашли в недострое Одесского района

Тело злоумышленника обнаружили с помощью аэроразведки.

Полицейские в реанимации после стрельбы

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, состояние двух патрульных полицейских медики оценивают как крайне тяжелое. Оба правоохранителя госпитализированы, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Он добавил, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненых, продолжаются реанимационные действия и неотложные оперативные вмешательства.

Напомним, инцидент произошел после того, как патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не обновил свои военно-учетные данные и находится в розыске за уклонение от призыва. В этот момент мужчина открыл по полицейским огонь из автомата и скрылся.

Утром 26 марта подозреваемый был обнаружен в недостроенном здании в Одесском районе. При попытке задержания он снова начал стрелять, после чего правоохранители применили ответное табельное оружие. Впоследствии с помощью аэроразведки его тело нашли на месте проведения спецоперации.