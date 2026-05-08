Ключевые моменты:

В парке Победы в Одессе снова ухудшилось состояние пруда – вода стала мутной, темной и с неприятным запахом.

Эколог Владислав Балинский объяснил, что причина — отсутствие должного ухода за искусственным водоемом.

Из-за замкнутой системы воды и бетонных берегов ставок требует постоянной очистки и обновления воды.

Без циркуляции вода застаивается, что приводит к «цветению» и появлению запаха.

Загрязнение опасно для уток, черепах и других обитателей водоема из-за нехватки кислорода.

Что происходит со прудом в парке Победы

Одесситы заметили, что в парке Победы ухудшилось состояние пруда. Добавим, что вода в пруду стала темной и мутной, а у водоема чувствуется неприятный запах. Правда, сильной жары, которая обычно способствует активному размножению бактерий и цветению воды, пока нет.

По словам эколога Владислава Балинского, искусственные водоемы, особенно с бетонными берегами и замкнутой системой воды, не могут нормально функционировать без постоянного обслуживания. Соответственно такие ставки нуждаются в уходе. Это ведь не природные условия, там нет природных берегов, все забетонировано.

Специалист отмечает, что состояние пруда можно улучшить благодаря регулярному обновлению воды и надлежащей очистке. Без циркуляции вода застаивается, из-за чего возникает неприятный запах. А еще для очистки водоема могут использовать специальные химические средства, однако использовать их следует осторожно и в правильных дозах.

Как известно, в водоеме парка Победы обитают утки, черепахи и другие водные животные. Именно поэтому эколог предупреждает, что загрязнение воды оказывает непосредственное влияние на их состояние. Больше всего рискуют организмы, постоянно живущие в воде, ведь они первыми реагируют на недостаток кислорода и ухудшение качества среды.

По словам Балинского, если ситуацию не контролировать, это может привести к массовой гибели жителей пруда. В то же время, правильно подобранные средства очистки, использованные в допустимых количествах, не должны нанести вред животным.

