Ключевые моменты:
- В Одесской области формируют основу новых сосновых лесов, устойчивых к жаре;
- Лесоводы впервые собрали 750 кг шишек сосны Станкевича;
- Будущие насаждения адаптируют к условиям глобального потепления.
Какие преимущества у редкой породы сосны
— Будущее лесов юга: впервые собран урожай редкой сосны Станкевича, — говорится в сообщении.
По информации предприятия, в этом году лесоводы впервые собрали 750 килограммов шишек сосны Станкевича в Измаильском надлесничестве. Полученные семена планируют использовать для выращивания сеянцев и дальнейшего создания новых лесных массивов в южном регионе.
— Пока климат становится все жарче, наши лесоводы находят решения, которые помогут сохранить «зеленые легкие» Одесской, Николаевской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.
Сосна Станкевича занесена в Красную книгу Украины. В природных условиях ее основные насаждения сохранились в Крыму, а также встречаются в смешанных лесах Одесской области. Вид известен своей засухоустойчивостью, неприхотливостью к почвам и способностью выдерживать морозы до −25°C.
Сейчас собранные шишки проходят обработку в специализированном сушильном комплексе. После этого семена высеют в собственных питомниках предприятия.
В филиале подчеркивают, что молодые сеянцы могут стать основой новых лесов, адаптированных к условиям глобального потепления.
Почему это важно для юга
Южные области Украины остаются среди наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Из-за длительных засух, жары и снижения уровня грунтовых вод традиционные лесные насаждения все чаще страдают от деградации.
Создание новых массивов с использованием устойчивых пород может стать частью стратегии адаптации региона к изменениям климата и сохранения биоразнообразия.
