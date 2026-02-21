Ключевые моменты:

В Одесской области формируют основу новых сосновых лесов, устойчивых к жаре;

Лесоводы впервые собрали 750 кг шишек сосны Станкевича;

Будущие насаждения адаптируют к условиям глобального потепления.

Какие преимущества у редкой породы сосны

— Будущее лесов юга: впервые собран урожай редкой сосны Станкевича, — говорится в сообщении.

По информации предприятия, в этом году лесоводы впервые собрали 750 килограммов шишек сосны Станкевича в Измаильском надлесничестве. Полученные семена планируют использовать для выращивания сеянцев и дальнейшего создания новых лесных массивов в южном регионе.

— Пока климат становится все жарче, наши лесоводы находят решения, которые помогут сохранить «зеленые легкие» Одесской, Николаевской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

Сосна Станкевича занесена в Красную книгу Украины. В природных условиях ее основные насаждения сохранились в Крыму, а также встречаются в смешанных лесах Одесской области. Вид известен своей засухоустойчивостью, неприхотливостью к почвам и способностью выдерживать морозы до −25°C.

Сейчас собранные шишки проходят обработку в специализированном сушильном комплексе. После этого семена высеют в собственных питомниках предприятия.

В филиале подчеркивают, что молодые сеянцы могут стать основой новых лесов, адаптированных к условиям глобального потепления.

Почему это важно для юга

Южные области Украины остаются среди наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Из-за длительных засух, жары и снижения уровня грунтовых вод традиционные лесные насаждения все чаще страдают от деградации.

Создание новых массивов с использованием устойчивых пород может стать частью стратегии адаптации региона к изменениям климата и сохранения биоразнообразия.

