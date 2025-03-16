Об этом информирукт коммунальное управление (КУ) «СМЭП».

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

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Напомним, «берлинские подушки» – это своего рода аналог «лежачих полицейских». Общественный транспорт может проезжать по ним, не притормаживая, а вот легковые авто вынуждены сбавлять скорость.

Еще до полномасштабной войны такие приспособления появились на площади Деревянко на Черемушках и при въезде на круг возле терминала Одесского аэропорта. Тем не менее, любителей дрифта такие «подушки» не очень-то остановили.

Фото КУ «СМЭП»