Застройщик незаконно снес одесский дворик и часть старинного здания

Об этом этом сообщил начальник управления в Управлении Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев.

По результатам комиссионного обследования установлено, что во внутреннем дворе демонтированы два внутридворовых трехэтажных флигеля, на месте которых началось строительство новых. Более того, было увеличена площадь застройки, поэтому заказчик занял земельный участок города. И все это в пределах комплексной охранной зоны исторической застройки центра города, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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По словам Алексанра Авдеева, разрешений ни на стройку, ни на земельный участок по этому адресу мэрией не выдавались.

На место незаконной стройки был вызван наряд полиции и составлен соответствующий протокол. Строительные работы в настоящее время остановлены.

Кроме того, в Одесскую областную и Приморскую окружную прокуратуру направлены письма об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в Одессе была демонтирована незаконная конструкция, которая появилась возле знаменитого «дома с одной стеной» в Воронцовском переулке, 6-А. Это решение стало следствием длительной борьбы с незаконным строительством, которое вызвало возмущение среди местных жителей и общественных активистов.