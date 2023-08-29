В Одессе снесли незаконно построенный малоквартирный дом: на очереди еще несколько (фото, видео)

В Одессе по улице Магистральной коммунальщики снесли незаконно построенный малоквартирный дом. Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

По словам Александра Авдеева, в реестре строительной деятельности отсутствует информация о выдаче или регистрации разрешительных документов на строительство по этому адресу. Сотрудники ГАСК составили соответствующий акт. Хаджибейская районная администрация издала распоряжение о демонтаже.

Также он отметил, что инспекторы ГАСК провели проверки Хаджибейским районом и зафиксировали там массовые попытки строить незаконные малоквартирные дома:

Рейд показал, что больше всего нарушений и попыток строить малоквартирные дома мы фиксируем именно в Хаджибейском районе:

Горизонтальная, 24а

Магистральная, 38, 43 и 44

Лещенко, 40

Патриотическая, 25 и 28

пер. 1-й Кустанайский, 2

Ползунова, 8а/22

Во всех случаях мы подаем соответствующие обращения в правоохранительные органы и будем добиваться демонтажа и ответной реакции на нарушения, —

написал Александр Авдеев на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что скандально известный многоквартирный дом по улице Степовая, 38, должны снести по решению суда. Ведь строительное предприятие здание построило на самовольно занятом земельном участке.

Фото и видео: Александр Авдеев