В Одессе снесли незаконно построенный малоквартирный дом: на очереди еще несколько (фото, видео)

В Одессе по улице Магистральной коммунальщики снесли незаконно построенный малоквартирный дом. Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.
По словам Александра Авдеева, в реестре строительной деятельности отсутствует информация о выдаче или регистрации разрешительных документов на строительство по этому адресу. Сотрудники ГАСК составили соответствующий акт. Хаджибейская районная администрация издала распоряжение о демонтаже.
Также он отметил, что инспекторы ГАСК провели проверки Хаджибейским районом и зафиксировали там массовые попытки строить незаконные малоквартирные дома:
Рейд показал, что больше всего нарушений и попыток строить малоквартирные дома мы фиксируем именно в Хаджибейском районе:
- Горизонтальная, 24а
- Магистральная, 38, 43 и 44
- Лещенко, 40
- Патриотическая, 25 и 28
- пер. 1-й Кустанайский, 2
- Ползунова, 8а/22
Во всех случаях мы подаем соответствующие обращения в правоохранительные органы и будем добиваться демонтажа и ответной реакции на нарушения, —
написал Александр Авдеев на своей странице в фейсбуке.
Напомним, что скандально известный многоквартирный дом по улице Степовая, 38, должны снести по решению суда. Ведь строительное предприятие здание построило на самовольно занятом земельном участке.
Фото и видео: Александр Авдеев