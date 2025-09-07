Ключевые моменты:

Одесский Пассаж на выходных превратился в сказочный ярмарочный мир;

Вернисаж-ярмарка объединил историческую архитектуру и современное творчество, собирая семьи, туристов и местных жителей.

Прямо под аркой тянулась красная дорожка – и каждый, кто ступал на нее, словно становился участником большого праздника. Внутри Пассажа царила живая, радостная атмосфера.

Вдоль галерей тянулись ряды лотков: здесь и изысканные хенд-мейд украшения, и стильная одежда от местных дизайнеров, и керамические сувениры с одесским колоритом, и даже авторские духи, которые мастера смешивали прямо на глазах у посетителей.

Все можно было не только рассмотреть, но и примерить, понюхать, потрогать — настоящее торжество разнообразных ощущений.

Детей развлекали веселые клоуны в пестрых костюмах: они жонглировали, надували огромные шары и придумывали мгновенные импровизации с прохожими.

В разных уголках Пассажа звучала живая музыка. Звуки наслаивались друг на друга и создавали разноцветную звуковую палитру, которая лишь усиливала ощущение праздника.

Людей собралось немало (так не хватает нам сейчас праздника!) – семьи с детьми, молодежь, туристы, старшие одесситы, которые с интересом разглядывали новые изделия. Кто-то фотографировался, кто-то танцевал под музыку, а кто-то просто сидел в кафе, наслаждаясь кофе и праздничным гомоном.

Вернисаж-ярмарка в Пассаже стал местом, где историческая архитектура встретилась с современным творчеством, а выходные превратились в настоящее маленькое чудо.

Как все выглядело – смотрите на наших фото.

Фото автора