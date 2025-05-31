Рассвет у моря в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 1 июня

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В Одессе в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 17-18°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 1 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.

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Фото Александра Бурлака

 

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