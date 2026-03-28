Магнитные бури 28 марта: прогноз солнечной активности

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 28 марта, на Земле ожидается низкая солнечная активность.

Специалисты отмечают, что уровень К-индекса будет находиться в пределах спокойных значений (1-2). Это означает, что значительных колебаний геомагнитного поля и ощутимых магнитных бурь не прогнозируется.

За последние сутки солнечная активность была умеренной: на Солнце зафиксировали девять вспышек класса С. Такие вспышки считаются слабыми и практически не оказывают влияния на Землю.

На 28 марта ожидается спокойная геомагнитная обстановка. При этом сохраняется небольшая вероятность более мощных вспышек класса М, однако риск геомагнитного шторма остаётся минимальным — около 1%.

Медики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому подобные прогнозы помогают заранее учитывать возможные риски для здоровья.

