Ключевые моменты:
- Решения по разрешениям теперь принимают всего за три дня.
- Разрешение действительно год, а не полгода, как раньше.
- Спорные вопросы решают прямо на месте.
Упрощенный проезд через Паланку
С 1 ноября 2025 года для украинцев мужского пола 18–60 лет, проживающих в приграничных районах Одесской области — Одесском, Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском — действуют упрощенные правила проезда транзитным участком трассы Одесса–Рени через Паланку.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, изменения вступили в силу после решения Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от 26 сентября 2025 года.
Главная цель нововведений — ускорить и облегчить передвижение украинцев по транзитному участку дороги, который проходит через территорию Молдовы. Теперь процесс оформления разрешения стал быстрее и удобнее, а его срок действия — вдвое длиннее.
Среди основных нововведений:
- Сокращен срок рассмотрения обращений о согласовании проезда до трех суток;
- Разрешение теперь будет действовать до одного года (ранее только полгода).
Кроме того, при возникновении спорных ситуаций решения будут приниматься непосредственно на месте, а для людей, относящихся к категории повышенного риска, предусмотрено сопровождение специальными пограничными нарядами.
Отметим, что сейчас трасса Одесса-Рени, в частности ее транзитный участок по территории Молдовы – единственный путь в южную часть региона. Альтернативная дорога проходила по мосту через Днестровский лиман, но он был поврежден в результате ракетных ударов российских агрессоров. Особенные сложности в пересечением в районе Паланки — для мужчин, ведь пограничники требуют специального пропуска, для получения которого необходимо заранее отправить заявление в Белгород-Днестровский пограничный отряд.
Вы также можете узнать: Как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области: подробности