Очередному ракетному обстрелу подверглась 10 мая Одесская область. Целью атаки вновь стал мост через Днестровский лиман недалеко от поселка Затока.

Об ракетном ударе по мосту сказано в сообщении Оперативного командования Юг. Предварительно, обошлось без жертв. По крайней мере в сообщении об этом ничего не сказано.

Отметим, что мост в Затоке впору делать еще одним символом стойкости украинского сопротивления российской агрессии, наряду со шкафчиком из Бородянки и чайником из Сумской области (оба этих предмета уцелели при российских обстрелах, хотя дома, где они находились, разрушились).

Россия в четвертый раз ударила ракетой по мосту в Затоке

Очередному ракетному обстрелу подверглась 10 мая Одесская область. Целью атаки вновь стал мост через Днестровский лиман недалеко от поселка Затока.

Об ракетном ударе по мосту сказано в сообщении Оперативного командования Юг. Предварительно, обошлось без жертв. По крайней мере в сообщении об этом ничего не сказано.

Отметим, что мост в Затоке впору делать еще одним символом стойкости украинского сопротивления российской агрессии, наряду со шкафчиком из Бородянки и чайником из Сумской области (оба этих предмета уцелели при российских обстрелах, хотя дома, где они находились, разрушились).

Ранее сообщалось, что поздним вечером 9 мая Одесса подверглась мощному ракетному обстрелу. В городе сгорели торговый центр и склады готовой продукции, где хранили свой товар множество одесских предпринимателей.

Первый ракетный удар по мосту в Затоке враг нанес 26 апреля. Тогда из трех ракет две промазали, а одна частично повредила сооружение.

Затем рашисты снова ударили по мосту, было заявлено, что он разрушен.

2 мая 2022 года, российские агрессоры нанесли очередной, уже третий по счету, ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 9 мая Одесса подверглась мощному ракетному обстрелу. В городе сгорели торговый центр и склады готовой продукции, где хранили свой товар множество одесских предпринимателей.