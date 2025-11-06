Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 135 дронами, 108 из них были уничтожены.

ВСУ продвинулись в районе Доброполья на Донетчине.

За сутки произошло 276 боевых столкновений, враг потерял свыше 1100 человек.

Масштабная атака дронов: детали ночного обстрела

Российская армия в ночь на 6 ноября запустила по Украине 135 ударных беспилотников, около 90 из них — дроны типа Shahed. По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбили или подавили 108 целей, включая дроны «Гербер» и другие типы БпЛА.

Несмотря на высокий процент перехвата, зафиксированы попадания 27 дронов в 13 локациях на севере, юге и востоке страны.

Ситуация на фронте: успехи у Доброполья и ожесточенные бои в Покровске

По данным Американского института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись в районе Доброполья, заняв позиции к северо-востоку и юго-востоку от Шахово.

ВСУ удерживают контроль восточнее населённого пункта, несмотря на попытки российских войск вернуть позиции.

За прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 55 авиаударов, применил почти 4000 дронов-камикадзе и более 4300 артиллерийских обстрелов, включая 122 из РСЗО.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 100 атак врага. Агрессор пытается прорваться в город Покровск, но Силы обороны активно блокируют попытки продвижения. В операции участвуют штурмовые подразделения, СБУ, НГУ и разведка Минобороны.

Украинские штурмовики из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» во время боев в Покровске выбили россиян из здания городского совета и вернули туда украинский флаг. Россияне, которые не убежали и не сдались, были уничтожены, сообщает пресс-служба ОШП «Скала».

Потери врага и ответные удары ВСУ

В ночь на 6 ноября украинские беспилотники ударили по Костромской ГРЭС в городе Волгореченске Костромской области. Это одна из самых мощных тепловых электростанций России, расположенная в 350 километрах от Москвы, сообщает Astra.

О взрывах сообщили местные жители, слышавшие несколько мощных детонаций и видевших огненное зарево над энергетическим объектом.

Предприятие обеспечивает электроснабжение значительной части центрального региона россии, включая промышленные объекты оборонного значения

За сутки российские оккупационные войска потеряли 1170 человек, а также шесть бронемашин, 15 артсистем и 172 беспилотника. Украинская авиация и артиллерия поразили два района сосредоточения техники и живой силы противника.