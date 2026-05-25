По предварительной информации, взрыв мог быть связан с применением баллистической ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Также мониторинговые ресурсы сообщают о российском ударном дроне типа «Шахед» над Черным морем, который движется в сторону Одесской области. Кроме того, зафиксирован запуск новых ударных беспилотников с территории оккупированного Крыма в направлении моря.
Информация о возможных последствиях атаки и работе сил ПВО уточняется.
Жителей Одессы и области призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
Это не первая атака на Одессу сегодня. Ранее мы сообщали, что в Одессе поврежден легендарный парусник «Дружба» — враг ударил с моря.