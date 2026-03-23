Ключевые моменты:

После российских атак энергетическая инфраструктура Одесщины повреждена, угроза новых блекаутов сохраняется из-за отсутствия собственной генерации.

Последствия предварительных обстрелов создают технические ограничения в сети.

Регион вдали от других генерационных объектов, что усиливает уязвимость.

Продолжаются аварийные обновления.

Что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, после серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесщина остается под риском новых отключений электроэнергии. Ведь регион уязвим из-за нехватки локальной генерации, поэтому любые повреждения сети приводят к серьезным последствиям.

Кипер подчеркнул, что проблемы с электроснабжением не ограничиваются только свежими ударами. Накопленные последствия предварительных обстрелов до сих пор создают технические ограничения в сети, из-за чего перебои возможны и сейчас, несмотря на активные ремонты энергетиков. Он добавил, что у Одесского региона нет своей генерации. Это всегда проблемный вопрос. Мы находимся далеко от других генерирующих объектов.

Сейчас в области продолжаются не только аварийные восстановления, но и мероприятия по подготовке к следующей зиме, чтобы уменьшить уязвимость.

Добавим, что правительство выделило 12,85 млрд грн на физическую защиту объектов критической инфраструктуры. Что касается Одесской области, то нам выделят 582,3 млн. грн.