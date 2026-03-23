электричество

Ключевые моменты:

  • После российских атак энергетическая инфраструктура Одесщины повреждена, угроза новых блекаутов сохраняется из-за отсутствия собственной генерации.
  • Последствия предварительных обстрелов создают технические ограничения в сети.
  • Регион вдали от других генерационных объектов, что усиливает уязвимость.
  • Продолжаются аварийные обновления.

Что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, после серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесщина остается под риском новых отключений электроэнергии. Ведь регион уязвим из-за нехватки локальной генерации, поэтому любые повреждения сети приводят к серьезным последствиям.

Кипер подчеркнул, что проблемы с электроснабжением не ограничиваются только свежими ударами. Накопленные последствия предварительных обстрелов до сих пор создают технические ограничения в сети, из-за чего перебои возможны и сейчас, несмотря на активные ремонты энергетиков. Он добавил, что у Одесского региона нет своей генерации. Это всегда проблемный вопрос. Мы находимся далеко от других генерирующих объектов.

Сейчас в области продолжаются не только аварийные восстановления, но и мероприятия по подготовке к следующей зиме, чтобы уменьшить уязвимость.

Добавим, что правительство выделило 12,85 млрд грн на физическую защиту объектов критической инфраструктуры. Что касается Одесской области, то нам выделят 582,3 млн. грн.

