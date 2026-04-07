Ключевые моменты:

После атак свет вернули 21 тысяче домов, почти тысяча – без электричества.

После непогоды подключили 26,5 тыс. семей.

Больше всего пострадал Подольский район.

Без света остаются около 1,1 тыс. клиентов, работы продолжаются.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», на данный момент после вражеских атак без электроснабжения остаются 957 домов. Ремонтные работы на этих участках продолжаются, однако их темп напрямую зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Параллельно специалисты устраняют последствия непогоды. Сильный ветер и дождь, прошедшие накануне вечером, привели к массовым обрывам линий. Основной удар стихии пришелся на северную часть области – Подольский район. Здесь энергетикам удалось оперативно вернуть свет в дома 26,5 тысячи семей, еще 1,1 тысячи клиентов пока остаются без электричества.

Энергетики подчеркивают, что делают все возможное для полной стабилизации ситуации.

«Свет держится», – резюмировали в компании.

Напомним, 6 апреля жители трех районов Одессы столкнулись с неожиданным отключением электроэнергии.