fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Популярные курорты Одесской области на фотографиях 1930-х годов

Популярные курорты Одесской области на фотографиях 1930-х годов

Бессарабия до 1940-х годов была оккупирована Румынией. А популярные курорты тогда носили другие имена:

  • Шаболат (Сергеевка);
  • Бугаз (Затока);
  • Будаки-Кордон (Курортное);
  • Будаки (Приморское);
  • Бурнас (Лебедевка).

Шаболат (Сергеевка) славился лечебными грязями лимана. Одноимённое поселение впервые упоминается в конце XIX века. Но своё развитие как туристическое место и курорт Шаболат получил в 1920-е гг. Здесь начали строиться гостиницы, виллы, грязелечебницы.

Затоку раньше называли Бугаз, а железнодорожная станция здесь называется так до сих пор. В конце 1930-х годов румынское правительство построило тут костно-туберкулёзный санаторий.

Будаки (с румынского – угол, закуток) и в самом деле находятся в самом дальнем углу Будацкого лимана. Удачное месторасположение предопределило судьбу этого места. Оказалось, что вода и грязь лимана обладают лечебными свойствами, и уже в начале XX века в Будаках были открыты гостиница, лечебница и санаторий. Особую популярность курорт приобрёл в межвоенный период.

Село Лебедёвка на старых открытках именуется на немецкий манер Bad Burnas – курорт Бурнас. Эту рыбацкую деревушку в Бессарабии в 1787 году основали немцы-поселенцы. Солёные грязи лимана и углеродные ванны помогали лечить заболевания внутренних органов, кожи, опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжали на лечение и отдых маршал ІІ Речи Посполитой Йозеф Пилсудский, румынский король Михай с семьёй, поэтесса Леся Украинка. В начале XX века здесь стали строить виллы и грязелечебницы. В межвоенный период в Бурнасе стали появляться и санатории.

А вот усыпанные валунами пляжи в Одессе в те времена были не очень удобными для отдыха.

Первым общественным пляжем города стал «Ланжерон» на высоком обрывистом берегу. Тут работали буфет, танцплощадки, купальни, магазины.

По материалам focus.ua, locals.md

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить