Популярные курорты Одесской области на фотографиях 1930-х годов

Бессарабия до 1940-х годов была оккупирована Румынией. А популярные курорты тогда носили другие имена:

Шаболат (Сергеевка);

Бугаз (Затока);

Будаки-Кордон (Курортное);

Будаки (Приморское);

Бурнас (Лебедевка).

Шаболат (Сергеевка) славился лечебными грязями лимана. Одноимённое поселение впервые упоминается в конце XIX века. Но своё развитие как туристическое место и курорт Шаболат получил в 1920-е гг. Здесь начали строиться гостиницы, виллы, грязелечебницы.

Затоку раньше называли Бугаз, а железнодорожная станция здесь называется так до сих пор. В конце 1930-х годов румынское правительство построило тут костно-туберкулёзный санаторий.

Будаки (с румынского – угол, закуток) и в самом деле находятся в самом дальнем углу Будацкого лимана. Удачное месторасположение предопределило судьбу этого места. Оказалось, что вода и грязь лимана обладают лечебными свойствами, и уже в начале XX века в Будаках были открыты гостиница, лечебница и санаторий. Особую популярность курорт приобрёл в межвоенный период.

Село Лебедёвка на старых открытках именуется на немецкий манер Bad Burnas – курорт Бурнас. Эту рыбацкую деревушку в Бессарабии в 1787 году основали немцы-поселенцы. Солёные грязи лимана и углеродные ванны помогали лечить заболевания внутренних органов, кожи, опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжали на лечение и отдых маршал ІІ Речи Посполитой Йозеф Пилсудский, румынский король Михай с семьёй, поэтесса Леся Украинка. В начале XX века здесь стали строить виллы и грязелечебницы. В межвоенный период в Бурнасе стали появляться и санатории.

А вот усыпанные валунами пляжи в Одессе в те времена были не очень удобными для отдыха.

Первым общественным пляжем города стал «Ланжерон» на высоком обрывистом берегу. Тут работали буфет, танцплощадки, купальни, магазины.

По материалам focus.ua, locals.md