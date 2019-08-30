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Новости Одессы и Одесской области

Возле одесского санатория «Виктория» укрепят склоны

Возле одесского санатория «Виктория» укрепят склоны

Собственник строения по адресу Дача Ковалевского, 91 укрепит прилегающую к зданию территорию, а также согласился и на укрепление склона рядом «Викторией».

Об этом сообщил заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфенов во время заседания исполкома.

По его словам, собственник здания по адресу Дача Ковалевского, 91 сам обратился к исполкому с предложением укрепить склон рядом с его имуществом. В ходе переговоров инвестору предложили укрепить склон по адресу Дача Ковалевского, 93, где находится детский санаторий «Виктория». В итоге инвестор укрепит два участка склона Дачи Ковалевского.

«Все работы выполняются за счет привлеченных средств, за счет инвестора. Соответственно, город не тратит средства из бюджета и получает территорию, которая стабилизирует оползневые процессы», – сказал Виталий Парфенов.

Он также рассказал, что для сохранения строений и склона специалисты будут обустраивать подпорную стену с застенным дренажем и проводить работы, связанные с водопонижением и централизованным водоотведением поверхностного стока.

Напомним, в июле на пляже в районе Черноморки произошел оползень.

Фото, видео: omr.gov.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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