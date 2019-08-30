Сенцов и украинские моряки возвращаются домой

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом в Facebook со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.

“Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой”, – говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

В Украину возвращаются украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники. Они пребывали в плену 9 месяцев.

Возвращается из плена и украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму.

Домой также летят похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб; задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух; задержанный 17 марта 2014 Николай Карпюк.

11 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

Как передает “Интерфакс-Украина со ссылкой на главного редактора “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова, самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев.

Фото: udf.by