Ключевые моменты:

Военные моряки спасли пятерых человек, в том числе двух подростков, которых на надувных кругах уносило в море возле пляжа Продмаш в Одессе.

Участок побережья, где произошел инцидент, не был официально открыт для купания.

Хронология событий и реакция властей

Инцидент начался, когда 13-летнюю девочку на надувном круге начало относить в море. Она начала звать на помощь. На подмогу ей бросился другой подросток, но в результате они оба оказались в опасности. После этого трое взрослых также бросились спасать детей. По разным версиям, один из взрослых смог вытащить девочку на берег, однако другие источники сообщают, что всех пятерых пришлось спасать военным морякам.

Экипаж катера Военно-Морских Сил получил сигнал об инциденте от одного из подразделений Госпогранслужбы. Из-за шторма людей отнесло волнами в открытое море. Военные оперативно пришли на помощь и спасли пострадавших.

По словам очевидцев, оба ребенка сильно переохладились, и у них были судороги. Они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что участок побережья, где произошел инцидент, так и не был официально открыт для отдыха и купания. В свою очередь, в одесской мэрии отметили, что городских спасателей на этом пляже быть не могло, поскольку они работают исключительно на официально открытых и оборудованных пляжных зонах.

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