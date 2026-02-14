Ключевые моменты:

Сегодня в Одессе продолжают курсировать бесплатные автобусы, заменяющие трамваи и троллейбусы.

В субботу, 14 февраля, на линиях работает ограниченное количество машин по специальному графику выходного дня.

Горожанам рекомендуют учитывать, что рейсов в выходные значительно меньше, чем в будние дни.

По данным одесской мэрии, расписание движения социальных маршрутов на сегодня следующее:

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»:

отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50;

отправление от ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»:

отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15;

отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»:

отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00;

отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»:

отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00;

отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19.

Маршрут №10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»:

отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»:

отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00;

отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №17 (трам.) «Куликовое поле – 14 в. В. Фонтана»:

отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45;

отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»:

отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30;

отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15.

Маршрут №27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»:

отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №3 (тролль) «ст. Застава I – Парк Шевченко»:

отправление от ст. Застава I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30;

отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»:

отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 8:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25;

отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»:

отправление от ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30;

отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

Как отмечают городские власти, указанное расписание движения «является информационным и не учитывает возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении или кратковременного схода автобуса по техническим причинам».

Напомним, что одесситы не перестают жаловаться, что почти не видят обещанный бесплатный транспорт.