Ключевые моменты:
- Завтра, 4 января, в Одессе и области будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, а в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
- Температура воздуха в Одессе днем составит 4-6°С тепла, в то время как по области воздух прогреется до 9°С тепла после ночных морозов до минус 4°С.
- Синоптики не прогнозируют опасных метеорологических явлений, однако во второй половине дня ожидается смена ветра на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 4 января
В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Читайте также: Опасный лед в парке Перемоги: одесситов предупреждают о возможной трагедии
Прогноз погоды в Одесской области на 4 января
По Одесской области завтра облачно. Небольшие осадки. Днем местами туман.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 1-6°С тепла, местами до 9°С тепла.
На автодорогах области днем местами туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции: Самые ожидаемые события 2026 года: спортивные турниры, долгожданные премьеры и полет на Луну.
Автор фото – Анжела Королевич