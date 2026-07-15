Ключевые моменты:

У побережья Одесщины более двух недель активно разрастались зеленые нитчатые водоросли.

По словам эколога Ивана Русева, водоросли являются индикатором загрязнения или нарушения природного баланса морской воды.

Сами водоросли не являются источником загрязнения, а лишь сигнализируют об ухудшении состояния воды.

Безопасное ли море для отдыха

Эколог Иван Русев сообщил, что в акватории Черного моря в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» более двух недель активно разрастались зеленые нитчатые водоросли. По словам эксперта, речь идет о нижней кладофоре — зеленой водоросли, которая активно размножается в водоемах с загрязнением или нарушенным природным балансом.

Эколог объяснил, что сама водоросль не является источником загрязнения, однако служит естественным индикатором проблем качества воды. Он добавил, что основными причинами ее активного роста являются избыток фосфатов и нитратов, а также примеси химических веществ, попадающих в окружающую среду в результате полномасштабной войны России против Украины. Именно поэтому такая среда создает благоприятные условия для массового развития водорослей.

Он также отметил, что подобные явления возникают в местах, где скапливается большое количество органических отходов или слабый водообмен. В качестве примера эколог привел Одесский залив и городские пляжи Одессы.

Иван Русев добавил, что наблюдавшиеся в последние дни мощные штормы естественным путем очистили прибрежную часть Черного моря в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» от чрезмерного количества зеленых нитчатых водорослей.

Напомним, что у пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов – это природное явление. Морские млекопитающие подплывают к берегу через охоту, поиск пищи и обучение молодняку. Помощь нужна только тогда, когда дельфин оказался на мели, ранен, неподвижн или запутался в сетках.