Ключевые моменты:
- Смертельное ДТП произошло вечером 26 июля возле села Сухой Лиман в Одесском районе.
- 71-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет.
- Мужчина погиб на месте аварии, 52-летняя пассажирка получила травмы.
- Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
По информации областного управления полиции, смертельная авария произошла поздно вечером 26 июля на дороге возле села Сухой Лиман в Одесском районе.
По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля ВАЗ, который ехал в сторону поселка Авангард, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и оказалась в кювете.
В результате аварии водитель погиб на месте.
В автомобиле также находилась 52-летняя пассажирка. Ее с травмами доставили в больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и проводят необходимые экспертизы.
Напомним, ранее в Одессе водительница BMW заехала прямо на пляж и бросила авто.