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Смертельное ДТП произошло вечером 26 июля возле села Сухой Лиман в Одесском районе.

71-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчина погиб на месте аварии, 52-летняя пассажирка получила травмы.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По информации областного управления полиции, смертельная авария произошла поздно вечером 26 июля на дороге возле села Сухой Лиман в Одесском районе.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля ВАЗ, который ехал в сторону поселка Авангард, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и оказалась в кювете.

В результате аварии водитель погиб на месте.

В автомобиле также находилась 52-летняя пассажирка. Ее с травмами доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и проводят необходимые экспертизы.

Напомним, ранее в Одессе водительница BMW заехала прямо на пляж и бросила авто.