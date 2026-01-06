Ключевые моменты:
- В Одесской области — более 75 тысяч участников боевых действий.
- В 2025 году 164 ветерана получили жилье.
- Открыты новые центры поддержки.
Поддержка ветеранов в Одесской области: итоги 2025 года
По данным Одесской ОВА, в 2025 году количество ветеранов в регионе достигло около 100 тысяч человек, из них более 75 тысяч — участники боевых действий. Это значит, что с каждым годом растет и ответственность государства и местных громад за поддержку этих людей.
Один из важных результатов прошлого года — 164 ветерана смогли приобрести жилье за счет государственного бюджета, а 44 семьи встретили Новый год в собственных домах. Это направление останется приоритетом и в 2026 году — с акцентом на результат, доступность и уважение к каждому ветерану.
Чтобы помощь была более системной и доступной, в 2025 году:
- В Одесской ОГА было создано Управление по вопросам ветеранской политики.
- В районах области начали работать 86 специалистов по сопровождению ветеранов.
- Открыт областной ветеранский хаб и еще 5 новых пространств поддержки в громадах.
Программы охватывают помощь с документами, реабилитацию, трудоустройство и адаптацию к гражданской жизни.
Читайте также: Стресс, война и правила, которые спасают жизни: в Одессе прошел форум-тренинг для военных и гражданских