Ключевые моменты:

В Одесской области — более 75 тысяч участников боевых действий.

В 2025 году 164 ветерана получили жилье.

Открыты новые центры поддержки.

Поддержка ветеранов в Одесской области: итоги 2025 года

По данным Одесской ОВА, в 2025 году количество ветеранов в регионе достигло около 100 тысяч человек, из них более 75 тысяч — участники боевых действий. Это значит, что с каждым годом растет и ответственность государства и местных громад за поддержку этих людей.

Один из важных результатов прошлого года — 164 ветерана смогли приобрести жилье за счет государственного бюджета, а 44 семьи встретили Новый год в собственных домах. Это направление останется приоритетом и в 2026 году — с акцентом на результат, доступность и уважение к каждому ветерану.

Чтобы помощь была более системной и доступной, в 2025 году:

В Одесской ОГА было создано Управление по вопросам ветеранской политики.

В районах области начали работать 86 специалистов по сопровождению ветеранов.

Открыт областной ветеранский хаб и еще 5 новых пространств поддержки в громадах.

Программы охватывают помощь с документами, реабилитацию, трудоустройство и адаптацию к гражданской жизни.

