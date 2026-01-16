Ключевые моменты:

«єОселя» в Одессе забирает 42% зарплаты — меньше, чем в Киеве или Львове.

Самая тяжелая нагрузка: Ужгород, Львов, Полтава.

Легче всего: Запорожье — 26%, Тернополь — 27%, Кропивницкий — 28%,

Доступность зависит от цен на жилье и местных зарплат.

«єОселя»: доступное жилье или финансовое бремя?

Программа государственной ипотеки «єОселя» популярна среди украинцев. Однако действительно ли программа обеспечивает доступное жилье?

Аналитики исследовали, сколько процентов средней зарплаты идет на погашение кредита за жилье по программе «єОселя» в разных уголках Украины.

Стоит отметить, что самую острую нагрузку испытывают в Западе и некоторых центральных городах: в Ужгороде ипотека занимает 79% средней зарплаты, во Львове — 67%, Полтаве — 61%. К слову, в Ровно и Житомире этот показатель достигает 55%, а в Киеве – 51%.

А вот легче всего платить жителям Запорожья (26%), Тернополя (27%), Кропивницкого (28%) и Харькова (30%). Кстати, среди городов с умеренным давлением Николаев, где платеж составляет около 34% зарплаты.

Что касается Одессы, то ежемесячный платеж по «єОселю» забирает 42% среднего дохода. Добавим, что это больше, чем в соседнем Николаеве, но меньше, чем в столице или Западе страны.

Эксперты отмечают, что доступность программы зависит не только от цен на недвижимость, но и местных зарплат.