неприятный запах в одессе

Ключевые моменты:

  • Одесситы с ночи жалуются на сильный запах гари.
  • В ГСЧС сообщили, что причина – тление камыша на «Полях орошения».
  • Пожар ликвидировали утром 21 июля, причина возгорания устанавливается.

Что произошло

Как сообщили «Суспільному» в областном управлении ГСЧС, запах дыма связан с пожаром на полях орошения.

Возгорание камыша возникло 20 июля. Сообщение о пожаре спасатели получили в 14:08. Огонь охватил около 8 гектаров.

Пожар удалось локализовать, а 21 июля в 09:02 спасатели объявили о его полной ликвидации.

Читайте также: На Балковской сильно воняет – почему это хорошо для одесситов

Почему запах ощущается в городе

Несмотря на то что открытое горение уже ликвидировано, после масштабных пожаров камыш может продолжать тлеть, из-за чего запах дыма распространяется на значительную часть города, особенно при определенном направлении ветра.

В ГСЧС отметили, что причина возгорания пока неизвестна – ее устанавливают специалисты.

Ранее работницы КП «Одесміськелектротранс» заявили об отравлении после использования нового концентрированного средства для мытья салонов троллейбусов.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вас может заинтересовать