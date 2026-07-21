Ключевые моменты:
- Одесситы с ночи жалуются на сильный запах гари.
- В ГСЧС сообщили, что причина – тление камыша на «Полях орошения».
- Пожар ликвидировали утром 21 июля, причина возгорания устанавливается.
Что произошло
Как сообщили «Суспільному» в областном управлении ГСЧС, запах дыма связан с пожаром на полях орошения.
Возгорание камыша возникло 20 июля. Сообщение о пожаре спасатели получили в 14:08. Огонь охватил около 8 гектаров.
Пожар удалось локализовать, а 21 июля в 09:02 спасатели объявили о его полной ликвидации.
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Почему запах ощущается в городе
Несмотря на то что открытое горение уже ликвидировано, после масштабных пожаров камыш может продолжать тлеть, из-за чего запах дыма распространяется на значительную часть города, особенно при определенном направлении ветра.
В ГСЧС отметили, что причина возгорания пока неизвестна – ее устанавливают специалисты.
Ранее работницы КП «Одесміськелектротранс» заявили об отравлении после использования нового концентрированного средства для мытья салонов троллейбусов.