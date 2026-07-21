Ключевые моменты:

Одесситы с ночи жалуются на сильный запах гари.

В ГСЧС сообщили, что причина – тление камыша на «Полях орошения».

Пожар ликвидировали утром 21 июля, причина возгорания устанавливается.

Что произошло

Как сообщили «Суспільному» в областном управлении ГСЧС, запах дыма связан с пожаром на полях орошения.

Возгорание камыша возникло 20 июля. Сообщение о пожаре спасатели получили в 14:08. Огонь охватил около 8 гектаров.

Пожар удалось локализовать, а 21 июля в 09:02 спасатели объявили о его полной ликвидации.

Почему запах ощущается в городе

Несмотря на то что открытое горение уже ликвидировано, после масштабных пожаров камыш может продолжать тлеть, из-за чего запах дыма распространяется на значительную часть города, особенно при определенном направлении ветра.

В ГСЧС отметили, что причина возгорания пока неизвестна – ее устанавливают специалисты.

Ранее работницы КП «Одесміськелектротранс» заявили об отравлении после использования нового концентрированного средства для мытья салонов троллейбусов.