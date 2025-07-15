Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 15 — 17 июля.
На этой неделе город превращается в настоящую сцену живого искусства, глубокой мысли и теплых встреч. Библиотеки приглашают почувствовать силу слова и духа украинской государственности — в пространстве книг, диалога и совместной памяти. А в Книжном переулке будут звучать голоса тех, кто умеет видеть свои звезды даже ночью.
Для души — пианотерапия под открытым небом и рассветная музыка. А после обеда — кинопоказ, изысканная французская импреза, литературная презентация и англоязычный клуб.
Любишь открывать новое? Присоединяйся к «Пространству Игры», где внутренний мир станет площадкой исследований, а реальность — ареной приключений.
Редакция «Одесской жизни» желает вам хорошей недели и интересных событий. Берегите себя!
Что: События ко Дню Государственности Украины
Где: Библиотеки города
Когда: 15 июля, 12:00 – 15:00
Что: Литературные чтения «У каждого человека свои звезды»
Где: Книжный переулок, 1-я, Б-ка Франко
Когда: 15 июля, 13:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. Б.Фонтана
Когда: 15, 17 июля, 18:00
Что: Пианорассвет
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 16 июля, 5:20
Что: Культурно-художественная импреза «La belle France»
Где: Еврейская, 67, Арт-пространство
Когда: 16 июля, 15:00
Что: Кинопоказ «Умеете ли вы жить?»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 16 июля, 15:00
Что: Презентация книги Ларисы Демьянишиной «Вечернее солнце, спасибо за день»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 16 июля, 16:00
Что: American English Club
Где: Онлайн
Когда: 16 июля, 17:00
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Что: Пространство Игры. Нырять в неизвестное | Ира Кифа
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 16 июля, 18:30
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