Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 15 — 17 июля.

На этой неделе город превращается в настоящую сцену живого искусства, глубокой мысли и теплых встреч. Библиотеки приглашают почувствовать силу слова и духа украинской государственности — в пространстве книг, диалога и совместной памяти. А в Книжном переулке будут звучать голоса тех, кто умеет видеть свои звезды даже ночью.

Для души — пианотерапия под открытым небом и рассветная музыка. А после обеда — кинопоказ, изысканная французская импреза, литературная презентация и англоязычный клуб.

Любишь открывать новое? Присоединяйся к «Пространству Игры», где внутренний мир станет площадкой исследований, а реальность — ареной приключений.

Редакция «Одесской жизни» желает вам хорошей недели и интересных событий. Берегите себя!

Что: События ко Дню Государственности Украины

Где: Библиотеки города

Когда: 15 июля, 12:00 – 15:00



Что: Литературные чтения «У каждого человека свои звезды»

Где: Книжный переулок, 1-я, Б-ка Франко

Когда: 15 июля, 13:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 15, 17 июля, 18:00

Что: Пианорассвет

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 16 июля, 5:20

Что: Культурно-художественная импреза «La belle France»

Где: Еврейская, 67, Арт-пространство

Когда: 16 июля, 15:00



Что: Кинопоказ «Умеете ли вы жить?»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 16 июля, 15:00



Что: Презентация книги Ларисы Демьянишиной «Вечернее солнце, спасибо за день»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 16 июля, 16:00

Что: American English Club

Где: Онлайн

Когда: 16 июля, 17:00

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Что: Пространство Игры. Нырять в неизвестное | Ира Кифа

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 16 июля, 18:30

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