Об этом сообщает пресс-служба областного управлении полиции.

«Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Его могут квалифицировать как «несчастный случай» (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В полиции призывают жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесщины, доступ к которым запрещен.

«Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений», – отмечают правоохранители.

Как сообщалось ранее, в четверг, 5 июня, в Одессе официально начали работу 11 пляжей, и этот перечень будет расширяться с улучшением погодных условий и завершением необходимых проверок.

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