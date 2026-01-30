Ключевые моменты:

РФ согласилась на «энергетическое перемирие» до 1 февраля по просьбе Трампа.

В Одесской области тысячи семей без света из-за непогоды.

Хуже всего в Подольском районе.

На севере региона разрушены 60 опор, обрывы проводов.

«Энергетическому перемирию» таки быть

По крайней мере, так заявляет спикер Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. По его словам, это требовалось для создания благоприятных условий для переговоров.

Тем временем энергетики Одесской области продолжают возобновлять электроснабжение.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», самая сложная ситуация до сих пор в Подольском районе. Однако за сутки удалось вернуть электричество 127,3 тыс. семей в 573 населенных пунктах.

Добавим, что по состоянию на утро 30 января без света еще 17,2 тыс. семей. Кроме этого, на севере Одесской области непогода разрушила более 60 опор, повлекла массу обрывов проводов. Вдобавок спецтехника увязла в полях, которую извлекают с помощью фермеров, военных и местных властей. Условия экстремальные, но энергетики работают круглосуточно.

Стоит отметить, что в комментариях в социальных сетях жители региона пишут только слова благодарности и поддержки электрикам, которые в это тяжелое время работают и доставляют свет в каждый дом.

Напомним, Одесская область остается одной из самых сложных зон для энергетиков — из-за масштабных разрушений инфраструктуры и нехватки генерации жителям региона приходится сталкиваться с непредсказуемыми отключениями.

