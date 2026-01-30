Ключевые моменты:

Российские дроны ночью 30 января атаковали Харьковщину.

Атаки в Луганской области.

Путин молчит об «энергетическом перемирии».

Новая атака дронов в Харьковской области: пожар в Купянском районе

Российские беспилотники ночью на 30 января нанесли удар по Харьковской области. Добавим, что штурмовые БПЛА попали в запущенное административное сооружение в поселке Большой Бурлук Купянского района. От взрывов вспыхнула крыша двухэтажного здания на 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Российские атаки в Луганской области

За прошедшие сутки оккупанты сосредоточили наступательные действия в районе Грековки, пытаясь продвинуться вперед. Там враг интенсивно использовал минометы и беспилотники. Всего на Лиманском и Славянском направлениях россияне провели 20 штурмов.

Добавим, что согласно данным Генштаба за сутки зафиксировано 279 боев вдоль фронта. Потери РФ достигли 1310 личного состава. Украинские силы уничтожили танк, 4 ББМ, 15 орудий, 2 РСЗО, 1 ЗРК, 555 БПЛА, 129 авто и 1 спецтехнику.

Путин молчит об «энергетическом перемирии»

На утро 30 января Путин не подтвердил публично остановку атак на украинскую энергетику.

Напомним, 29 января президент США сообщил, что убеждал Путина неделю не бить по Украине из-за сильных морозов, и тот якобы согласился.

Также Владимир Зеленский отметил, что «команды обсуждали это в Эмиратах» на трехсторонней встрече.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков вчера уклонялся от комментариев о «перемирии», а глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заверил, что официальной информации нет, но, по его словам, такое решение «вредило бы» РФ

К слову, позже Сергей Лавров заявил, что «энергетическое перемирие» якобы добивается Киева, а для Москвы это неприемлемо.

