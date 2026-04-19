Ключевые моменты:

В ночь на 19 апреля Украина подверглась атаке 236 дронов, большинство из них уничтожены ПВО.

В Чернигове в результате удара погиб подросток, есть раненые и значительные разрушения.

Переговоры о завершении войны, запланированные в Турции, перенесены по инициативе США.

Атака дронов по Украине 19 апреля: последствия и работа ПВО

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Украину 236 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 203 из них, включая дроны Shahed и другие модели. Тем не менее зафиксированы попадания 32 БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков ещё в восьми местах.

Одним из наиболее пострадавших городов стал Чернигов. По данным местных властей, в результате атаки погиб 16-летний подросток, ещё четыре человека получили ранения. В городе повреждены жилые дома, учебное заведение, промышленный объект и медицинское учреждение.

Удары по важным объектам оккупантов

В то же время взрывы ночью гремели и на территории России — в Ростовская область и Краснодарский край. Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории России.

Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника — «Атлант Аэро» в Таганроге. В результате возник пожар на территории объекта.

«Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БПЛА типа «Молния», а также комплектующих к БПЛА «Орион».

На линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск составили около 1070 человек, а также десятки единиц техники, включая танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также БПЛА атаковали порт в Ейске Краснодарского края РФ. На месте возник пожар.

Ейский морской порт — универсальный порт на Азовском море в Ейске Краснодарского края. Через него ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы. Из-за небольшой глубины Азовского моря порт принимает суда ограниченного тоннажа. Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна.

Переговоры Украина–США–Россия: что известно

Президент Владимир Зеленский прокомментировал журналистам ситуацию с мирными переговорами. По его словам, встреча, которую планировали провести в Турция, была перенесена по инициативе США. Украина, по его словам, была готова к диалогу.

Глава государства отметил, что у Украины «уже есть карты» за столом переговоров, потому что абсолютно все американские эксперты понимают: только украинский опыт может помочь бороться с массированными атаками «шахедов».

«И даже страны, которые как-то тихонько покупали, где-то брали дроны-перехватчики, уже разобрались, что без наших военных, наших операторов, без нашего софта, радаров — без всего этого просто перехватчики не работают», — пояснил Зеленский.

Украинские представители, по его словам, каждый день контактируют с партнерами из США, поэтому новую дату переговоров могут определить в ближайшее время.