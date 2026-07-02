Ключевые моменты:
- В Одессе произошло аварийное обесточивание объектов водопровода.
- Нет воды: Приморский и Хаджибейский районы Одессы.
- Упало давление: Киевский район города.
Отключение воды в Одессе 2 июля: причины
Как сообщили в Инфоксводоканале, из-за аварийного отключения энергооборудования и обесточивания ключевых объектов водопроводной системы ситуация сегодня выглядит следующим образом:
- Приморский район: временно без водоснабжения.
- Хаджибейский район: временно без водоснабжения.
- Киевский район: возможно снижение давления воды в системе.
Энергетики уже занимаются ликвидацией аварии и работают над восстановлением энергоснабжения.
Как только энергопитание объектов водоканала будет возобновлено, подача воды в дома одесситов полностью стабилизируется. Жителям города рекомендуют по возможности сделать необходимый запас воды.
В ДТЭК Одесские электросети поясняют, что из-за чрезмерной жары значительно возрастает потребление электрической энергии, а поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Чтобы избежать аварий, энергетики вынуждены применять экстренные отключения. Преимущественно – в Одессе, где прошлой зимой враг атаковал больше всего энергетических объектов.
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