Ключевые моменты:

  • В Одессе произошло аварийное обесточивание объектов водопровода.
  • Нет воды: Приморский и Хаджибейский районы Одессы.
  • Упало давление: Киевский район города.

Отключение воды в Одессе 2 июля: причины

Как сообщили в Инфоксводоканале, из-за аварийного отключения энергооборудования и обесточивания ключевых объектов водопроводной системы ситуация сегодня выглядит следующим образом:

  • Приморский район: временно без водоснабжения.
  • Хаджибейский район: временно без водоснабжения.
  • Киевский район: возможно снижение давления воды в системе.

Энергетики уже занимаются ликвидацией аварии и работают над восстановлением энергоснабжения.

Как только энергопитание объектов водоканала будет возобновлено, подача воды в дома одесситов полностью стабилизируется. Жителям города рекомендуют по возможности сделать необходимый запас воды.

В ДТЭК Одесские электросети поясняют,  что из-за чрезмерной жары значительно возрастает потребление электрической энергии, а поврежденное предварительными обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Чтобы избежать аварий, энергетики вынуждены применять экстренные отключения. Преимущественно – в Одессе, где прошлой зимой враг атаковал больше всего энергетических объектов.

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