Ключевые моменты:

Под отключение попали несколько улиц Пересыпского района.

Воду выключили в 09:30, а вернуть стабильное водоснабжение коммунальщики обещают к 21:30.

С 10:00 в районе начнут работать водовозки.

Отключение воды в Одессе 3 июля: список адресов

Как сообщили в «Инфоксводоканале», 3 июля с 9:30 до 21:30 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды в дома по следующим адресам:

ул. Ярослава Баиса, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а, 1а

Семена Палия, 109,109/к.1,2,3, 109а,119,121,113д, 21

Жителям указанных домов, которые не успели сделать утренние запасы, рекомендуют не паниковать и набрать воду на специальных локациях.

Пересыпская районная администрация оперативно согласовала точки, куда коммунальные службы направили специальные автомобили-водовозки. Набрать воду в емкости можно по следующим адресам:

ул. Семена Палия, 21;

ул. Семена Палия, 109/3;

ул. Семена Палия, 119;

ул. Ярослава Баиса, 5/1–7.

С 10:00 цистерны будут находиться на точках и обеспечивать людей водой до тех пор, пока ремонтники полностью не завершат работы на магистрали и не запустят насосные станции.

Телефон для справок «Инфоксводоканала»: 0-800-307-505.

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