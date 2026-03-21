Паводок охватил верховья рек Большой Куяльник и Тилигул;

Вода затопила поймы, поля, огороды и дворы жителей;

Часть бесхозных дамб не выдержала давления и была разрушена;

В селе Ивановка местные жители сообщили о пропаже мальчика.

Разрушительный паводок в Одесской области прорвал дамбы

Паводок в верховьях степных рек этой весной оказался значительно мощнее, чем ожидали местные жители. По словам Олега Деркача, в отдельных местах вода текла прямо по дорогам, которые когда-то проложили через естественное русло реки. В результате подтопления охватили не только поймы, но и сельскохозяйственные угодья и дворы людей.

Наиболее сложная ситуация, по свидетельствам жителей, сложилась в отдельных сёлах Березовского района. В селе Ивановка, как рассказали местные, произошёл трагический случай: мальчик играл у реки, и его унесло бурным течением. На момент общения с очевидцами ребёнка ещё не нашли.

Одной из причин резкого разлива учёный называет изменение водного баланса и состояния речных долин за последние годы. Ранее, объясняет он, половодье проходило спокойнее: вода после таяния снега беспрепятственно уходила в низовья и далее — в лиман, а не задерживалась по пути. Поймы не были так интенсивно распаханы и лучше впитывали влагу.

Теперь ситуация изменилась. Вдоль русла Большого Куяльника и его притоков за последние десять лет появилось много дамб и прудов. Часть этих водоёмов со временем пересохла, а сами дамбы остались без хозяина и без надлежащего ухода. Когда началось активное таяние снега, а промёрзшая земля ещё не успевала впитывать воду, эти сооружения быстро наполнились. Многие из них не выдержали давления и были прорваны.

Из-за разрушения дамб потоки фактически остались без регулирования. Именно поэтому вода распространилась так широко, затапливая всё на своём пути. Старожилы, с которыми общались на месте, говорят, что подобной большой воды здесь не видели уже 10–15 лет.

Паводок показал не только силу стихии, но и последствия многолетней бесхозяйственности. В верховьях рек накопились проблемы, которые в период большой воды превратились в реальную угрозу для людей и населённых пунктов.

