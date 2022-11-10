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Александровскую колонну в парке Шевченко украсили флагом и плакатом

Александровскую колонну в парке Шевченко украсили флагом и плакатом

В одесском парке Шевченко на памятнике Александру Второму активисты разместили государственный флаг и плакат, намекающий, что ему не место в украинском городе.

Имперские памятники в Одессе остаются в центре внимания общественности. Теперь к монументам Екатерины Второй и Суворова присоединилась Александровская колонна в парке Шевченко.

Акцию в знак протеста против еще одного памятника российской империи в Одессе провели активисты общественной организации «Солидарная молодежь».

На прикрепленном скотчем к колонне плакате написано: «Не хочу уезжать из Одессы… [тут] так душевно, по-домашнему».

Ранее стало известно, что на Екатерининской площади в Одессе демонтируют памятник императрице Екатерине Второй.

Потом «Одесская Жизнь» сообщала, что на памятнике фельдмаршалу Суворову в Одессе появилась надпись: «Наступний». Городские власти также не исключают демонтажа монумента этому российскому полководцу.

Александровская колонна в Одессе – памятник российскому императору Александру Второму. Был установлен в 1891 году на месте, где в 1875 году городские власти принимали императора. Колонна является своеобразной копией Александрийского столпа в Санкт-Петербурге.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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