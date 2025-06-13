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Работы по восстановлению магистрального водопровода к Одессе близятся к завершению.

Авария была крайне сложной — произошла посреди болота, которое пришлось засыпать и осушать.

По состоянию на 17:00 коммунальные службы готовятся к запуску насосов для испытаний.

В Одессу возвращают воду

Об этом сообщила заместительница городского головы Анна Позднякова.

По её словам, повреждение произошло на сложном участке — прямо посреди поля, в болоте. Чтобы добраться до места аварии, пришлось прокладывать временную дорогу из 150 тонн песка и бетонных плит, копать котлован и работать без остановки.

«Команда героически справляется. Сейчас готовят запуск насосов и постепенное повышение давления в сети. Это сложный, но контролируемый процесс», — заверила Позднякова.

В мэрии также подчеркнули: массовых прорывов в системе не произошло, поскольку давление ещё не подавалось. А если в некоторых домах из кранов уже пошла вода — это лишь остатки во внутренних сетях.

Водовозки и бюветы в городе продолжают работать. Их адреса можно найти в предыдущих публикациях.

Ранее в компании «Инфоксводоканал» сообщали, что водоснабжение в Одессе должно быть восстановлено до 22:00 13 июня.

Напомним, что 12 июня в Одессе прорвало магистральный водопровод большого диаметра. Аварийным бригадам было сложно добраться до места, поскольку там образовалось небольшое озеро.

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