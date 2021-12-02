Одессу посетил американский “звездолет”

В среду, 1 декабря, в аэропорт Одессы прилетал из Кишинева очень редкий борт – Beechcraft Starship 2000A Starship – редчайший экземпляр американского самолетостроения.

Правда, побыл в Одессе “звездолет” недолго: через полтора часа, после небольшой стоянки, он ушел в аэропорт Житомира.

Старожилы одесской авиации не припоминают визитов самолетов этого типа в наш город, но это неудивительно – опытный образец “Старшипа” впервые взлетел в 1983 году, и с тех пор этот самолет ждал долгий путь усовершенствований и модернизаций.

Чем примечателен самолет Starship

В начале 80-х годом прошлого века проект компании Scaled Composites считался революционным – впервые в мировой истории был создан самолет аэродинамической схемы “утка” с двумя турбовинтовыми двигателями, оснащенными толкающими винтами.

Таким образом, конструкторы надеялись при высокой скорости значительно уменьшить расход топлива и сделать минимальным крен при остановке одного из моторов. Такая конструкция считалась очень сложной.

Благодаря наличию двух моторов по 1200 лошадиных сил самолет Starship был способен на высоте 12 км доставить шесть пассажиров на расстояние до 3 тыс. километров при скорости 630 км/час. А максимальная скорость “Старшипа” – 680 км/час.

Маленький, но недешевый

Однако затраты на производство таких самолетов оказались слишком большими. Компании Beechcraft и Scaled Composites потратили на опытно-конструкторские работы около 300 миллионов долларов, что отразилось на конечной стоимости продукта. В итоге в ценах 80-х годов прошлого века самолетик стоил чуть меньше четырех миллионов долларов, что было дороговато в сравнении с похожими конкурентами.

В итоге с 1989 по 1995 годы было построено всего 24 экземпляра, а к 2010 году в летном состоянии осталось всего 9 машин.

Борт, который побывал в Одессе, летает на американской регистрации N8244L, однако учитывая, что он частенько появляется в украинских аэропортах, можно предположить, что его владелец – один из постсоветских бизнесменов.

Читайте также:

Источник: Думская, фото Сергея Смоленцева